В студенческом общежитии Днепра обвалился потолок: шокирующее видео

В общежитии Национального технического университета (НТУ) "Днепровская политехника" (НТУ ДП) в жилой комнате студентов упал потолок.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Днепр".

"Шок-контент! Первая общага НТУ ДП. В жилой комнате обвалился потолок. Сказать чтобы студенты сильно расстроились - нет", - написали в сети и опубликовали видеозапись ЧП.

На записи видно, что на потолке сначала образовалась огромная трещина. Потом плита просто рухнула. Студенты ожидали, что произойдет обвал.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Как сообщал "Апостроф", ранее в одной из школ Мариуполя во время урока на голову третьеклассников обвалился кусок потолка. Большой кусок штукатурки упал на парту с высоты 2,5 метра во время урока украинского языка. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.