В Киеве хулиганы напали на продавца шаурмы, но что-то пошло не так: фото и видео

В Киеве 4 февраля недалеко от станции метро "Арсенальная" произошел конфликт между продавцом шаурмы и двумя пьяными парнями.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Вести.уа".

По словам очевидцев, двое пьяных обозвали повара в ларьке с шаурмой "чуркой" и начали громить торговую точку. В ответ продавец ударил одного из нападавших. Парень упал, потеряв сознание, и долго лежал в крови.

По словам повара, мужчины бросили в него напиток, стоящий на прилавке и громко кричали. При этом сами нападавшие заявляют, что не оскорбляли продавца.

Как сообщал "Апостроф", в конце января в Киеве около одного из торгово-развлекательных центров на улице Борщаговской группа подростков с кастетом избила охранника.

Осенью 2019 года в Киеве произошло массовое отравление, из-за чего в больницу попали как минимум семь студентов, которые покупали шаурму в одном и том же киоске.