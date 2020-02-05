Кличка "Мать": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

Боевики так называемой "Донецкой народной республики" понесли очередную потерю: 30 января скончалась сторонница террористов Марина Кращина, по прозвищу "Мать".

Об этом сообщает блогер Necro Mancer со ссылкой на страницы сепаратистов в социальных сетях.

По предварительной информации, поклонника боевиков умерла в результате ДТП, которое произошло 28 января. Официального подтверждения этих данных нет.

Известно, что погибшая является уроженкой Донецка. Она родилась 2 февраля 1977 года.

Тем временем в социальных сетях родственники Кращиной и сторонники боевиков подтвердили факт ее кончины.

Напомним, что в четверг, 22 января, на Донбассе ликвидировали 20-летнего боевика, который воевал за ДНР-ЛНР и не любил Украину.