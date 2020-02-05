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В серце украинских Карпат обнаружили "мусорную Говерлу": шокирующие фото и видео

среда, 05 февраля 2020, 23:46
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В Закарпатской области экологи обнаружили гигантскую гору мусора на берегу реки Тиса.

Об этом в соцсети написал Виктор Бучинский.

По его словам, 8-ми метровая гора из мусора находится в Рахове в 20 метрах от русла реки Тисы.

"Мусорная бомба" замедленного действия растянулась на 300 метров в длину и приблизительно в два раза больше в ширину.

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"За время пребывания, примерно 20-30 минут, вблизи свалки мы насчитали три грузовика, привезли и отгрузили бытовой мусор. Тонны пластика, которые должны быть на перерабатывающих заводах в качестве вторичного сырья, портят не только живописные пейзажи Карпат, но и воздух, и грунтовые воды. Но что хуже всего - при поднятии уровня воды в реке Тиса все это будет смыто в русло и будет отнесено течением ко всем населенным пунктам ниже по течению, а затем и в Венгрию", - отметил Бучинский.

Как сообщал "Апостроф", 5 февраля в сети показали фото настоящей зимы в Карпатах с морозом и метелью.

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