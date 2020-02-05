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Вспышка коронавируса на лайнере Diamond Princess: появилось видео и новые данные про украинцев

среда, 05 февраля 2020, 22:27
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На круизном лайнере в Японии, где диагностировали у людей коронавирус 2019-nCoV, пребывают 25 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Медики отобрали образцы на проведения теста о наличии инфекции у 237 пассажиров и членов экипажа. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

Сейчас Центр общественного здоровья выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев.

Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

"Сегодня Центр общественного здоровья Украины направил информационное письмо в Пограничную службу Украины с информированием об этой ситуации для координации и слаженности действий с целью проведения соответствующих мер реагирования", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", число жертв смертельного коронавируса в Китае стремительно растет, от атипичной пневмонии умерли 425 человек.

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