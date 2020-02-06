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Это жесть: сеть возмутила дикая выходка отца с ребенком на дороге в Киеве, фото

четверг, 06 февраля 2020, 07:49
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В Киеве заметили мужчину на велосипеде, который вез маленького ребенка на спине; пользователей сети возмутила такая выходка, ведь в потоке транспорта, да еще и зимой все могло закончиться плачевно.

Снимки на своей странице в Facebook разместил "Киев автомобильный".

"Пока идут споры относительно ремней безопасности и детских автокресел, некоторые вообще не волнуются", - говорится в подписи к фото.

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В комментариях к посту многие саркастично назвали мужчину "отцом года" и отметили, что неизвестно, сколько у него детей, раз он так рискует.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяная компания на Subaru Forester устроила гонки с копами, которые завершились опасной аварией. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

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