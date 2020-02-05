В Крыму в аптеках уже торгуют "лекарством" от коронавируса: фото

В аптечном киоске города Феодосии в оккупированном Россией Крыму предлагают не только профилактику, но и лечение смертельного коронавируса 2019-nCoV, который распространяется с Китая.

Фото аптечной витрины с соответствующей надписью опубликовано в социальной сети.

Каким образом происходит лечение и профилактика, обещанные крымскими аптекарями, неизвестно.

Как ранее сообщалось, в Китае врачам удалось разработать успешный метод лечение вируса путем экстракорпорального насыщения крови кислородом. Такую процедуру уже задействовали в Ухане - городе, где зафиксировали вспышки смертельной болезни.

Как сообщал "Апостроф", количество жертв смертельного коронавируса, который впервые зафиксировали в Китае в конце 2019 года, стремительно растет - погибли уже 490 человек. Тела умерших сжигают в крематориях, церемонии прощания запрещены.