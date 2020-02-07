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При стрельбе в Мукачево ранен помощник скандального экс-нардепа: фото

пятница, 07 февраля 2020, 13:55
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Вследствие перестрелки в Мукачево был ранен помощник бывшего нардепа Михаила Ланьо Артур Пашкуляк.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

По словам журналиста Виталия Глагола, который стал очевидцем ЧП, неизвестные напали на Пашкуляка. Его самого ранили, также пострадал и охранник Пашкуляка. Один из них находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое.

В своем Telegram-канале журналист написал, что Пашкуляк сейчас находится в клинике "Диамед" в Ужгороде с пулевым ранением в плечо. Там его оперируют, в мужчину попала одна пуля.

Его охранник находится в Мукачевской Центральной районной больнице. По словам врачей, мужчина получил пулевое ранение в область таза. Он находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое. Пострадавший в сознании.

Отмечают, что Артур Пашкуляк - представитель окружения народного депутата Михаила Ланьо. Именно он был тем, кто после драки бойцов "Правого сектора" и милиции 7 июля 2015 года передал "правосекторовцам" приглашение на "встречу" в спортивном клубе "Антарес". Встреча закончилась массовой стрельбой между "Правым сектором" и людьми из окружения нардепа. В результате инцидента три человека погибли и 11 были ранены.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля в Киеве пьяная компания на Subaru Forester устроила гонки с копами со стрельбой, которые завершились опасной аварией.

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