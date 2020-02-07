В Киеве ребенок умер в страшных муках на приеме у врача: видео

В Киеве прямо на приеме у врача погиб двухлетний мальчик, родители которого в страшной трагедии обвиняют медиков.

Как сообщает "Апостроф", об этом говорится в сюжете ТСН. Журналисты рассказывают, что ребенок умер во время проведения гастроскопии.

По словам матери погибшего Максима, ее сын еще во вторник вечером играл со старшей сестрой.

"Они прыгали на кровати. В руках у него была кукла, от которой оторвал ногу. Он эту ногу грыз и, когда спрыгнул с кровати на подушки, видимо, поперхнулся этой ногой", - говоритЕлена Мигович.

Родители сразу начали проверять горло, а спустя какое-то время ребенка начало тошнить. Максима госпитализировали в детскую больницу, где ему назначили гастроскопию.

Во время первой процедуры врач сказал, что ничего в желудке ребенка не видит, а потому назначил повторную процедуру.

"Потом вставил во второй раз. Он, когда доставал зонд и шайбу, то пошла кровь. Распухла шея, посинел", - говорит журналистам отец погибшего Юрий Мигович.

Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила из-за разрыва глотки и пищевода. Руководство отделения ситуацию не комментирует. Тут говорят, что у них нет заключения.

По словам адвоката семьи, если врачебную ошибку все-таки докажут, то медика, который делал гастроскопию, могут осудить на срок до пяти лет.

"Для того, чтобы задокументировать правильно все действия и затем иметь возможность доказать непрофессиональную деятельность, нужно в первую очередь заявление о совершении уголовного правонарушения”, - рассказал адвокат Афанасий Карлин.

Напомним, что в Северодонецке Луганской области девушка свела счеты с жизнью, прыгнув с крыши недостроя.