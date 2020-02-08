Коронавирус убивает и разрастается: новые данные о жертвах и онлайн-карта

По состоянию на 8 февраля в Китае число зараженных коронавирусом 2019-nCoV составило 34,5 тысячи человек.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

От страшного вируса уже скончались 722 человека. За последние сутки число зараженных выросло на 3,399 человек. Количество погибших выросло на 86 человек.

Отмечают, что более двух тысяч человек прошли курс лечения и были выписаны из больниц.

А южнокорейская газета "Чунан ильбо" пишет, что первый случай заражения зарегистрирован в Северной Корее. Инфекция выявлена у жительницы Пхеньяна, которая недавно посещала Китай.

Как сообщал "Апостроф", коронавирус мог распространиться Китаем и миром через летучих мышей и уникальных панголинов.

Напомним, в китайском городе Ухань, откуда начал свое шествие по планете убийственный коронавирус, лишь 50 украинцев хотят эвакуироваться, хотя правительство Китая дало на это предварительное согласие.