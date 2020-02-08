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В аэропорту Запорожья пассажиры избили пограничницу

суббота, 08 февраля 2020, 16:53
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В аэропорту Запорожья семейная пара начала драку с пограничниками. В результате инцидента сотрудница Госпогранслужбы была доставлена в больницу.

Как сообщили в Госпогранслужбе, семейная пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы. От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа. Ее муж на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался сопротивляться", – говорият в ведомстве..

В отношении пассажиров правоохранители составили административные протоколы по ст. 185-10 Административного кодекса Украины (за злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей).

Напомним, что в Киеве выпивший мужчина препятствовал движению автомобилей вблизи кинотеатра "Лейпциг".

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