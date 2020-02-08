В Киеве маршрутка попала в страшную аварию: опубликованы фото и видео

В Киеве 8 февраля произошла серьезная авария с участием маршрутного такси. На въезде в столицу Украины автобус буквально смял легковой автомобиль.

Как сообщает "Информатор" в социальных сетях, водителя легкового автомобиля доставили в больницу.

"Подробности уточняются. Сильно пострадал водитель легковушки в срочном порядке был госпитализирован. Полиция, скорая и бойцы ГСЧС на месте", - говорится в сообщении.

По опубликованным в сети кадрам видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения в результате столкновения. Только чудом водитель транспортного средства остался жив.

Напомним, что вечером 4 февраля на улице Ирпенской в Святошинском районе Киева водитель маршрутки вытолкнул из салона женщину, закрыл двери и уехал.