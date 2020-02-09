Коронавирус убил больше 800 человек: жуткие детали и свежие видео из Китая

По состоянию на 00:00 (20:00 по Киеву) 9 февраля в Китае официально зарегистрировано 811 смертей от пневмонии, которая вызвана новым коронавирусом. При этом врачами подтверждено более 37 тысяч случаев заражения.

Госкомитет здравоохранения КНР отмечает, что только за сутки число заразившихся увеличилось на 2 656, умерли 89 человек.

В больницах страны курс лечения проходят более 33 тысяч человек. 190 тысяч человек находятся под наблюдением из-за подозрения на заражение новым коронавирусом.

В то же время вне материковой части Китая в стране подтверждено 53 случая заболевания пневмонией. Из-за сложной ситуации власти Шанхая запретили людям находиться на улице и в общественных местах без медицинских масок.

Напомним, что на горнолыжном курорте Контамина (Франция) пятеро британцев подхватили убийственный коронавирус.