Заразиться можно и не в Китае: на курорте во Франции зафиксирована вспышка коронавируса

На горнолыжном курорте Контамина (Франция) пятеро британцев подхватили убийственный коронавирус.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Reuters.

Британцы остановились в одном шале на курорте Контамина-Монжуа в Савойе на востоке Франции с человеком, который был в Сингапуре. О новых случаях заболевания стало известно после того, как власти начали отслеживать недавние поездки британца, который, как было подтверждено Британией, заразился вирусом в последние дни. Сообщается, что среди инфицированных есть ребенок.

После того, как инфицирования атипичной пневмонией подтвердилось, местные власти закрыли две школы в районе курорта Контамина-Монжуа.

Как информировал "Апостроф" ранее, украинка, которая прилетела в Китай и осталась там на карантине, потому что не смогла выехать из-за эпидемии коронавируса, рассказала о том, как живет сейчас охваченная недугом страна.