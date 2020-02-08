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Заразиться можно и не в Китае: на курорте во Франции зафиксирована вспышка коронавируса

суббота, 08 февраля 2020, 21:30
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На горнолыжном курорте Контамина (Франция) пятеро британцев подхватили убийственный коронавирус.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Reuters.

Британцы остановились в одном шале на курорте Контамина-Монжуа в Савойе на востоке Франции с человеком, который был в Сингапуре. О новых случаях заболевания стало известно после того, как власти начали отслеживать недавние поездки британца, который, как было подтверждено Британией, заразился вирусом в последние дни. Сообщается, что среди инфицированных есть ребенок.

После того, как инфицирования атипичной пневмонией подтвердилось, местные власти закрыли две школы в районе курорта Контамина-Монжуа.

Как информировал "Апостроф" ранее, украинка, которая прилетела в Китай и осталась там на карантине, потому что не смогла выехать из-за эпидемии коронавируса, рассказала о том, как живет сейчас охваченная недугом страна.

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