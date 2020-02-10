Приехали на отдых с бабушкой: появились страшные детали гибели детей в Таиланде и их фото

Погибшие во время столкновения катеров в Таиланде дети приехали из Челябинска (Россия) с бабушкой.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, трагедия произошла на Пхукете. В результате аварии пострадали много людей. На одном из катеров находился местный экипаж, а на другом - российские туристы. В результате двое детей из России погибли.

"По неподтвержденным данным, было 34 человека, двое детей погибли из нашего (российского - "Апостроф") города Челябинска. Удалось узнать данные детей и родителей, выходим с родственниками на связь. Предварительно, дети находились с бабушкой", - говорится в сообщении.

Власти РФ отметили, что как только данные о детях будут известны, родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Как пишут в Telegram-канале Mash, погибли в ЧП брат и сестра 12-летний Ярослав и 6-летняя Мирослава Л. На отдых они прилетели из Челябинской области вместе с бабушкой и дедушкой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Таиланде военный открыл огонь по людям в торговом центре.