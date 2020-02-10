Столб пламени поднялся в небо: в России прогремел адский взрыв на подстанции, видео

В воскресенье, 9 февраля, в городе Подольск (Россия) произошел мощный взрыв на подстанции.Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Риамо".

ЧП случилось в районе Северный на питающем центре ПАО "Московская объединенная электросетевая компания". В сети опубликовали кадры момента взрыва, из-за которого 125 домов округа был отключен от горячего водоснабжения и тепла.

Всего были слышны два взрыва. На ролике запечатлели первый из них. Кадры похожи на картинку из фильма. Языки пламени после взрыва поднялись высоко в небо, чем напугали многих жителей города.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Мценске в Орловской области произошел взрыв на заводе, в результате чего погибли люди.