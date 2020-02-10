RU  UA  EN

понедельник, 10 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 февраля

07:38
Срывало крыши, падали деревья: на Европу обрушился мощный шторм, фото и видео
07:05
Готовим дома сырный суп по-французски: простой рецепт и варианты приготовления
06:30
На церемонии Оскар-2020 назвали Лучший фильм - кому досталась главная статуэтка
05:05
Оскар-2020: все победители главной кинопремии года
04:15
Это позорище: сеть возмутило дикое уничтожение "санкционки" в России
02:05
В Египте нашли загадочный саркофаг весом в 30 тонн, фото и видео
01:06
Как прошла церемония Оскар 2020: главные ее события и все победители

9 февраля

23:45
Как прошел 4 выпуск шоу Голос країни-10 и кому удалось развернуть все судейские кресла
22:28
Звезда громкого развода Владимир Остапчук вдруг появился на шоу Голос країни-10 - кто нажал на кнопки
19:44
У Путина придумали новую наглую провокацию с гражданством: что известно
19:22
Церемония вручения премий Оскар-2020: где и когда смотреть в Украине
17:59
Внезапно съехал с дороги: новые детали, фото и видео ДТП автобуса с детьми в Чехии
Все новости

Срывало крыши, падали деревья: на Европу обрушился мощный шторм, фото и видео

понедельник, 10 февраля 2020, 07:38
переглянути новину українською

Северную Европу накрыл мощный шторм Ciara, который принес разрушительные бедствия.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на агентство Reuters.

Основной удар пришелся на Британию. Там вышли из берегов несколько рек, закрыты транспортные магистрали, тысячи домов остались без электричества. В аэропортах отменяют рейсы.

Бушующая стихия принесла с собой сильный дождь и сильные порывы ветра, которые местами достигали более 145 км/ч. По всей Британии было зафиксировано более 200 угроз наводнений. В Йоркшире, на севере Англии, уровень воды, согласно прогнозам, поднимется выше допустимой отметки, что несет потенциальную угрозу жизни людей.

В Шотландии под ливнем обрушилась крыша паба, ранив трех человек. Также задело и Нидерланды, в Амстердаме в аэропорту отменили сотни рейсов. Правительства стран предупредили людей о чрезвычайной ситуации и попросили избегать путешествий и выхода на улицу.

На территорию Германии обрушился шторм Sabine, который о сути является продолжением Ciara. Правительство ФРГ предупредило о возможных нарушениях в работе общественного транспорта и ж/д сообщений, а также отмене и задержке авиарейсов. Страна объявила второй по высоте уровень штормового предупреждения для больших частей страны, а в некоторых - самый высокий уровень.

Штормовые предупреждения также объявили в Бельгии, Франции, Ирландии, Дании и Норвегии. Страны готовятся к приходу шторма Sabine, перекрывая дороги, отменяя культурные и спортивные мероприятия.

Синоптики отмечают, что шторм продлится до 11 февраля. В Европе будут бушевать сильный ветер, ливни и грозы. Правительства стран предупредили людей.

Как сообщал "Апостроф", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух дала тревожный прогноз для Украины из-за изменения климата.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: