Срывало крыши, падали деревья: на Европу обрушился мощный шторм, фото и видео

Северную Европу накрыл мощный шторм Ciara, который принес разрушительные бедствия.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на агентство Reuters.

Основной удар пришелся на Британию. Там вышли из берегов несколько рек, закрыты транспортные магистрали, тысячи домов остались без электричества. В аэропортах отменяют рейсы.

Бушующая стихия принесла с собой сильный дождь и сильные порывы ветра, которые местами достигали более 145 км/ч. По всей Британии было зафиксировано более 200 угроз наводнений. В Йоркшире, на севере Англии, уровень воды, согласно прогнозам, поднимется выше допустимой отметки, что несет потенциальную угрозу жизни людей.

В Шотландии под ливнем обрушилась крыша паба, ранив трех человек. Также задело и Нидерланды, в Амстердаме в аэропорту отменили сотни рейсов. Правительства стран предупредили людей о чрезвычайной ситуации и попросили избегать путешествий и выхода на улицу.

На территорию Германии обрушился шторм Sabine, который о сути является продолжением Ciara. Правительство ФРГ предупредило о возможных нарушениях в работе общественного транспорта и ж/д сообщений, а также отмене и задержке авиарейсов. Страна объявила второй по высоте уровень штормового предупреждения для больших частей страны, а в некоторых - самый высокий уровень.

Штормовые предупреждения также объявили в Бельгии, Франции, Ирландии, Дании и Норвегии. Страны готовятся к приходу шторма Sabine, перекрывая дороги, отменяя культурные и спортивные мероприятия.

Синоптики отмечают, что шторм продлится до 11 февраля. В Европе будут бушевать сильный ветер, ливни и грозы. Правительства стран предупредили людей.

Как сообщал "Апостроф", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух дала тревожный прогноз для Украины из-за изменения климата.