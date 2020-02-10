Выбили зубы за дебош: во Львове на борту самолета жестко "наказали" пьяного пассажира, видео

В аэропорту Львова на борту самолета пьяный мужчина устроил дебош, а другие пассажиры пытались угомонить его.

Видео инцидента опубликовали на YouTube-канале "Актуальная правда".

ЧП произошло в салоне самолета компании SkyUp, который готовился к вылету со Львова в Киев. Один из пассажиров в состоянии алкогольного опьянения вел себя неприлично. В результате этого люди пытались самостоятельно снять пьяного мужчину с рейса, однако он сопротивлялся. В итоге между пассажирами завязалась драка.

Пассажир Павел Фищук рассказал, что несколько пассажиров, используя нецензурную лексику, избили дебошира. По некоторым данным, ему выбили несколько зубов.

Пьяного все-таки удалось снять с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал "Апостроф", в аэропорту Запорожья семейная пара начала драку с пограничниками. В результате инцидента сотрудница Госпогранслужбы была доставлена в больницу.