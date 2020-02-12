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30-летний ветеран АТО погиб в аварии на Волыни: фото

среда, 12 февраля 2020, 08:31
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В понедельник, 10 февраля, возле села Соловичи Волынской области произошло ДТП: в нем погиб участник АТО Артур Зектер.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Радар".

Автомобиль Opel Astra столкнулся с грузовиком Renault Magnum в Туровском районе рано утром. Водитель легковушки погиб на месте, водитель грузовика получил травмы.

Позже выяснилось, что погибшим был участник боевых действий на Донбассе Артур Зектер родом из Нововолынска. Ему было 30 лет.

В машине с ним находился также его друг, 24-летний Максим Конопский, он получил тяжелые травмы, в том числе внутренних органов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киевской области вблизи города Тараща произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы.

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