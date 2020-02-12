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В Амстердаме взорвалась посылка с бомбой: первые подробности

среда, 12 февраля 2020, 10:17
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В среду, 12 февраля, в почтовом отделении Амстердама (Нидерланды) произошел взрыв.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Nu.

Трагедия случилась в районе Слотердейк около 08:00. На место прибыли правоохранители и спасательные службы.

По словам полиции, вероятно, бомба находилась в посылке. В результате взрыва никто не пострадал.

Отмечают, что в начале этого года несколько писем с бомбами были отправлены компаниям в Амстердаме, Маастрихте, Утрехте и Роттердаме. Однако ни разу посылка не взрывалась.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Мценске в Орловской области произошел взрыв на заводе, в результате чего погибли люди.

Ранее на одной из детских площадок Киева дворники нашли гранату.

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