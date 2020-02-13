Кровавая стрельба с участием "копа" в Харькове: всплыли новые детали и видео

Появились подробности стрельбы в Харькове с участием патрульных, в результате которой один человек получил серьезные травмы.

Как сообщает местная пресса, полиция и друзья раненого во время конфликта лично доставили его в больницу. Там же журналисты увидели машину с отверстиями от пуль.

Также есть информация, что пострадавший госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями. Источники местных журналистов в полиции отмечают, что патрульные получили ориентировку на автомобиль. Им сообщили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Остановить водителя удалось в селе Хроли, где нарушитель попытался наехать на сотрудника полиции. После этого полицейский якобы трижды выстрелил по машине, две пули ранили пассажира на заднем сидении.

В результате происшествия повреждения получил командир полиции. У пассажира автомобиля-нарушителя два огнестрельных ранения правой лопатки и поясницы.

Как писал "Апостроф" ранее, в декабре 2019 года в Харькове на улице Волотерской между компанией и молодым человеком возник словесный конфликт, который перерос в драку со стрельбой.