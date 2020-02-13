Микроавтобус смяло полностью: опубликовано видео с места жуткой аварии с украинцами в России

В сети опубликовали кадры с места аварии в Псковской области, где в результате столкновения микроавтобуса и фуры погибли восемь граждан Украины.

На опубликованных в сети кадрах видно, что шансов выжить у пассажиров микроавтобуса практически не было, так как от транспортного средства здесь осталась просто куча металла.

По уточненным данным, авария произошла возле деревни Руда (это 484 километр трассы). Граждане Украины возвращались домой с заработков из Санкт-Петербурга.

В аварии удалось выжить водителю грузовика и одному пассажиру маршрутки. По факту страшной трагедии возбуждено уголовное дело.

Как сообщал "Апостроф", 8 февраля в Воронежской области России микроавтобус с гастарбайтерами из оккупированной территории Луганской области попал в смертельное ДТП.