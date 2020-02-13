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Появились новые данные о погибших украинцах и видео с места ДТП в России

четверг, 13 февраля 2020, 17:29
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Личности погибших в аварии в России украинцев уже идентифицированы.

Об этом сообщает ресурс 0312.ua.

Журналисты отправили запрос о предоставлении информации в МИД Украины, чтобы установить детали ДТП в Псковской области России.

"На Ваш запрос сообщаем следующее. 13.02.2020 вблизи с.Руда Пустошкинського района Псковской области (РФ), произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и грузовика. По предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 граждан Украина, 1 гражданин Украины - получил травмы средней степени тяжести. Пострадавший госпитализирован в местную больницу. Всего в микроавтобусе находилось 8 пассажиров и 1 водитель", - говорится в сообщении.

Консульская группа в составе двух украинских консулов сразу отправились на место ЧП.

Почти все граждане, которые погибли и пострадали, предварительно идентифицированы. Сейчас нашими консулами устанавливается связь с родными украинцев, чтобы узнать их волеизъявления о репатриации тел погибших на родину в Украину или захоронения в Российской Федерации.

Среди погибших - 1 водитель, другие пассажиры. Предварительно известно, что большинство погибших закарпатцы и в микроавтобусе находились все мужчины.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали кадры с места аварии в Псковской области, где в результате столкновения микроавтобуса и фуры погибли восемь граждан Украины.

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