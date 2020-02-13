С каждым днем все хуже: застрявшие в Китае украинцы сделали тревожное заявление, видео

Украинцы, которые из-за эпидемии коронавируса не могут покинуть Китай и вылететь в Украину, жалуются, что обстановка в охваченной атипичной пневмонией стране все хуже.

Соответствующее видео появилось в Telegram.

Девушка и двое молодых людей сняли видеообращение в рабочем общежитии города Ухань. У всех них на лицах медицинские маски.

"С каждым днем все становится хуже и хуже. Правительство "кормит завтраками" о том, что рейс самолета задерживают или переносят, а в Украине нет мест, чтобы нас расселить", - пожаловалась девушка.

Украинцы, поневоле застрявшие в Китае, обратились к министру здравоохранения Украины с просьбой как можно скорее организовать их вылет на родину. Сказали, что подписали все необходимые документы для прохождения двухнедельного карантина. Это – обязательное условие для въезда в Украину всех прибывших из КНР. Люди согласны на такие жесткие меры потому, что качество жизни в Китае после объявления эпидемической угрозы ухудшается с каждым днем.

"Наше общежитие закрыто уже две недели на карантин. Выпускают только в супермаркеты за продуктами и то только в первую половину дня. В магазинах на полках нет необходимых вещей. Люди массово раскупили фрукты и овощи", - добавил на камеру молодой парень.

Подробнее о том, чем обернется для КНР эпидемия коронавируса и чего в связи с этим ждать Украине, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису