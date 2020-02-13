Так, что нам надо? В Одессе "копы" нагло ограбили фирму и "прославились" на всю страну, видео

В Одессе полицейские в ходе обыска обокрали сообщество лиц с проблемами со зрением, их проделки попали на видео.

Об этом сообщается на странице "Редакция" в Facebook.

Так, по записи с места событий видно, как трое следователей едят продукты, которые находились в помещении сообщества и обсуждают, не обидятся ли те из-за этого.

"Вам тоже кажется, что на видео с камер наблюдения следователи крадут у слепых? Это просто какая-то жесть!", - подписано видео.

Также правоохранители отказались возвращать имущество сообщества общей суммой на 1,5 млн гривен, поскольку одна из следователей, которая вела дело и была заснята на камеру в ходе воровства продуктов, ушла на больничный. Директор сообщества уже оформил соответствующую жалобу на следователей.

"Несмотря на решение суда правоохранители не возвращают коммерсам из общества слепых имущество на 1,5 млн грн", - отмечается в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Винницкой области начали расследование против полицейского, который издевался над задержанным.