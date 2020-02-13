RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

13:41
Джим Керри угодил в скандал из-за неосторожной шутки: за что обиделись на актера Lime
13:06
Лучшее воспоминание: жена Джастина Бибера показала новые фото со свадьбы с певцом Lime
12:41
Майли Сайрус вышла на подиум с супермоделями Джиджи и Беллой Хадид: фото Lime
12:08
Елена Кравец вернулась в рекламу без Владимира Зеленского (фото) Lime
11:58
В Египте обнаружили десятки загадочных захоронений, фото
11:52
Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу: как пара станет финансово независимой Lime
11:29
И что после такого скажешь? Актер "Дизель Шоу" рассказал, как пытался уберечь коллегу от трагедии Lime
10:39
На острове Ява произошло извержение "Горы огня": впечатляющие фото и видео
10:28
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер беременна от известного музыканта Lime
09:51
Леся Никитюк решила стать певицей и выпустила дебютный сольный трек: аудио Lime
07:17
Три диетических супа для легкого завтрака или обеда - рецепты на 15 минут Lime

12 февраля

23:40
Хочет наказать: Трамп готовит новую "пощечину" офицеру, отказавшемуся от важной должности в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Так, что нам надо? В Одессе "копы" нагло ограбили фирму и "прославились" на всю страну, видео

четверг, 13 февраля 2020, 12:45
переглянути новину українською

В Одессе полицейские в ходе обыска обокрали сообщество лиц с проблемами со зрением, их проделки попали на видео.

Об этом сообщается на странице "Редакция" в Facebook.

Так, по записи с места событий видно, как трое следователей едят продукты, которые находились в помещении сообщества и обсуждают, не обидятся ли те из-за этого.

"Вам тоже кажется, что на видео с камер наблюдения следователи крадут у слепых? Это просто какая-то жесть!", - подписано видео.

Также правоохранители отказались возвращать имущество сообщества общей суммой на 1,5 млн гривен, поскольку одна из следователей, которая вела дело и была заснята на камеру в ходе воровства продуктов, ушла на больничный. Директор сообщества уже оформил соответствующую жалобу на следователей.

"Несмотря на решение суда правоохранители не возвращают коммерсам из общества слепых имущество на 1,5 млн грн", - отмечается в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Винницкой области начали расследование против полицейского, который издевался над задержанным.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: