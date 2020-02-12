В Киеве произошел смертельный пожар в жилой многоэтажке: фото с места ЧП

Во вторник, 11 февраля, в Голосеевском районе Киева в многоэтажном доме произошел пожар, в котором погиб мужчина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Трагедия случилась по адресу улица Кустанайская, 14а на втором этаже. Информация о возгорании поступила на линию спасателей около 19:29.

Когда прибыли спасатели, то огонь уже бушевал в одной из квартир многоэтажки. Во время обследования помещений пожарные нашли мужчину 1952 года рождения. Они вынесли пострадавшего на улицу и передали медикам. Он не подавал признаков жизни. Спустя 25 минут реанимационных действий врачи констатировали смерть мужчины.

Уже в 20:02 пожар удалось ликвидировать. В работе были задействованы четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Близкие погибшего рассказали, что у мужчины были психические отклонения и он любил курить в квартире. Предварительной причиной пожара стал непотушенный окурок. Детали трагедии устанавливает полиция.

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Как сообщал "Апостроф", 16 декабря в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.

Напомним, спасатели не смогли вовремя помочь пострадавшим от пожара 20 декабря жителям многоэтажки на Виноградаре (Киев), потому, что горожане превратили двор в несанкционированную парковку.