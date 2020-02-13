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Водитель грузовика с кирпичами погиб страшной смертью на трассе Житомир-Черновцы, фото

четверг, 13 февраля 2020, 16:27
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В четверг, 13 февраля, на трассе Житомир-Черновцы грузовик влетел в дерево, водитель погиб на месте.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.uaв Facebook.

По информации администраторов страницы, причиной ДТП стало то, что у автомобиля лопнуло колесо. После этого водитель потерял управление и произошло столкновение.

"На трассе Житомир - Черновцы мужчина на грузовике перевозил кирпичи. В один момент переднее левое колесо лопнуло и грузовик понесло в дерево. Водитель от удара погиб на месте", - отмечается на странице.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали кадры с места аварии в Псковской области России, где в результате столкновения микроавтобуса и фуры погибли восемь украинцев.

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