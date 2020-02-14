Был трезв: новые детали смертельной аварии с пешеходами в Харькове

Мужчина, который находился за рулем автомобиля Mitsubishi, что насмерть сбил двух женщин на "зебре" в Харькове в пятницу, 14 февраля, был трезв.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"36-летний водитель автомобиля не уступил дорогу пешеходам, которые двигались по пешеходному переходу и в результате совершил наезд на женщин в возрасте около 50-60 лет. Водитель находился за рулем в трезвом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент виновнику аварии грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Одесской трассе, неподалеку от въезда в Белую Церковь, произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек.