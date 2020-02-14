В Харькове водитель сбил насмерть двух людей на пешеходном переходе: жуткие фото и видео

В пятницу, 14 февраля, в Харькове автомобиль на высокой скорости насмерть сбил пешеходов.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".
Трагедия произошла на пересечение улиц Ландау и Киргизская. Там машина Mitsubishi сбила двух женщин. В результате аварии пешеходы скончались на месте от полученных травм до приезда медиков.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Водителя автомобиля забрала "скорая". Больше информации о нем нет.
В Telegram-канале опубликовали фото с места трагедии (18+).
Как сообщал "Апостроф", 13 февраля вечером в Киеве пьяный водитель Audi на скорости влетел в маршрутку "Богдан", пострадало четыре человека.
Также на Одесской трассе, неподалеку от въезда в Белую Церковь, произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек.