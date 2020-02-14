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В Харькове арестовали копа, который ранил мужчину во время погони

пятница, 14 февраля 2020, 21:36
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Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога копу, командиру роты патрульной полиции, который ранил из пистолета нарушителя-беглеца в Харькове в четверг, 13 февраля.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Так, в пятницу, 14 февраля, работнику полиции было сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

При этом, параллельно проверяется информация, действительно ли автомобиль беглеца наехал на патрульного, который стрелял.

Напомним, сам беглец в результате ЧП получил два огнестрельных ранения и на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности о состоянии мужчины, раненного правоохранителем в Харькове в четверг, 13 февраля.

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