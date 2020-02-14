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В Киеве таксист под наркотиками устроил гонки на скорости 140 км/час и поплатился, фото

пятница, 14 февраля 2020, 10:04
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В Киеве поймали водителя, который гонял по улицам столицы в состоянии наркотического опьянения. Задержать нарушителя удалось возле ТРЦ "Проспект".

Как пишет в Facebook активист Дмитрий Бурунько, он лично едва не попал под колеса данного водителя на Троещине.

"Дальше, немного понаблюдав за его агрессивной манерой езды по ночному городу, я заподозрил что с ним не совсем все впорядке! Скорость под 140, резкое вытормаживание на светофорах, "шашки" на практически пустых улицах и т.д. Связался с патрульными для возможности проверки водителя на вменяемость..." - пишет он.

Когда водитель вышел из машины, то полицейские сразу заподозрили, что он находится под действием наркотиков. Также выяснилось, что нарушителя ловят не первый раз.

"Патрульные повезли его в мед. учреждение для сдачи анализов на наркотики. К слову, на парковке его ждала пассажирка, куда он мог в таком состоянии ее привезти остаётся только догадываться", - добавил Бурунько.

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Напомним, что в четверг, 13 февраля, вечером в Киеве пьяный водитель Audi на скорости влетел в маршрутку "Богдан", пострадало четыре человека.

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