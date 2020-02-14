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В Виннице "копы" спасли беременную женщину от самоубийства: видео потрясло до слез

пятница, 14 февраля 2020, 07:58
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В Виннице патрульные полицейские вместе с неравнодушными гражданами спасли беременную женщину, которая хотела совершить самоубийство и прыгнуть с моста.

Как говорится в сообщении в Facebook полиции Винницкой области, на помощь 33-летней беременной пришли люди, которые проезжали мимо. Позже на место прибыли патрульные.

На месте четверо патрульных полицейских пытались отговорить женщину прыгать с моста, но та стояла на своем. После этого полицейские выбрали удачный момент и сумели схватить винничанку.

В полиции отмечают, что пока 33-летняя женщина рассказывать о причинах своего поступка отказывается.

Тем временем в социальных сетях люди восхищаются действиями патрульных.

Напомним, что появились подробности самоубийства студентки 6-го курса Тернопольского медуниверситета Бадмус Ололаде из Нигерии.

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