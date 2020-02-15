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На Донбассе неадекват с гранатой взял в заложники мать с дочкой: фото

суббота, 15 февраля 2020, 13:25
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В Краматорске злоумышленник закрылся в квартире своей знакомой и угрожал взорвать жилище гранатой. В заложники он взял 16-летнюю дочь женщины.

Как говорится на сайте МВД, во время спецоперации полиция спасла семью. Нападавшего задержали, а гранату изъяли.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работали сотрудники полиции Краматорска и Славянска, а также сотрудники спецподразделения патрульной полиции "ТОР".

Для безопасности граждан силовики оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Выяснилось, что на такой шаг он пошел из-за ссоры со своей знакомой.

Начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на окраине города Харькова, рядом с Областным домом ребенка, около полутора десятков неизвестных устроили стрельбу.

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