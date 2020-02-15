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Соратники депутатов устроили стрельбу в Киеве: подробности и фото

суббота, 15 февраля 2020, 11:30
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Появились новые подробности стрельбы в спортзале в Соломенском районе Киева. Выяснилось, что там был ранен бывший член ВО "Свобода" Александр Чорнопищук, который был помощником депутата Киевского местного совета Святослава Кутняка.

Как сообщает "Апостроф", об этом сообщили источники издания "Буквы".

Известно, что в Чорнопищука стрелял глава киевской ячейки “Сокола”, помощник депутата Киевсовета фракции “Свобода” Владимира Назаренко – Георгий Бариленко.

“Чорнопищук ходит на киокушинкай в этот спортзал последние 1,5 года. Там работает его тренер. Тот, кто стрелял – это Бариленко он является членом “Свободы” и руководителем киевского “Сокола” (молодежки свободы). Ранее он руководил молодежкой в Одессе. После того как Левченко и половина членов киевской “Свободы” вышли из партии, этот Бариленко приехал в Киев и его задача – это силовое противостояние нам. Он и его люди блокируют вход на комиссии и сессии депутатам, которые также с нами вышли. Это Антоненко Прохор и Святослав Кутняк”, – говорит собеседник.

Интересно, что еще 3 февраля на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутат от ВО “Свобода” Владимир Назаренко сломал микрофон бывшему однопартийцу Святославу Кутняку. Тогда его сторонники обвиняли оппонента в том, что он якобы осуществлял “откровенно хулиганские действия” и “уничтожил имущество общества”.

Напомним, что раненый полицейским во время преследования автомобиля в Харькове мужчина потерял много крови и находится в реанимации в больнице.

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