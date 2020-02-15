В Иране дерзко высказались о передаче "черных ящиков" сбитого самолета МАУ Украине

Руководство Ирана заявило, что не прикоснется к “черным ящикам” сбитого 8 января украинского самолета МАУ в отсутствие представителей всех заинтересованных в расследовании сторон. Также здесь отказываются отдавать данные из них правительствам других стран.

Об этом заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета МАУ. При этом он отметил, что власти Ирана не имеют права самостоятельно исследовать содержание “черных ящиков” украинского Boeing 737.

“Нет, мы не прикоснемся к „черным ящикам“ при отсутствии всех заинтересованных сторон”, — отметил Зариф.

При этом он не стал отрицать, что самолет сбили иранской ракетой. Он подчеркнул, что Ирану нужны западные технологии, опыт и знания, чтобы расшифровать содержимое “черных ящиков”.

“Мы просили помочь нам, почему Соединенные Штаты нам не помогают? Это гуманитарный вопрос. Почему нам не предоставили программное обеспечение и профессиональную компетенцию”, — сказал министр.

Он добавил, что сейчас с "черными ящиками" никто не работает.

Напомним, что в сети появилась расшифровка аудиозаписи с переговорами диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines в момент попадания ракеты в самолет МАУ в среду, 8 января.