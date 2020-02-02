Что это? Ракета? Появился полный текст расшифровки аудио с данными о подрыве самолета МАУ в Иране

В сети появилась расшифровка аудиозаписи с переговорами диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines в момент попадания ракеты в самолет МАУ в среду, 8 января.
Об этом пишет ТСН.
Оказалось, что иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в украинский лайнер.
Из него следует, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Таким образом, журналисты делают вывод, что иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета МАУ.
Диспетчер: Доброе утро, "Украинские Международные Авиалинии" 752 (нечетко), определено, ваша высота вылета – 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.
Диспетчер: После 6000 футов направление – на Парок.
Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.
Диспетчер: Доброе утро, 3768.
Диспетчер: "Асеман" 3768 (нечетко), определить 3343 слева, уровень – 110.
Пилот EP3768: Борт 3768, на связи.
Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.
Пилот EP3768: Нет, сэр?
Пилот EP3768: Зона 320, для пролета активная?
Диспетчер: GPS (неразборчиво).
Пилот EP3768: По маршруту – вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?
Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?
Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.
Диспетчер: Сколько миль? Где?
Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.
Диспетчер: Об этом нас не информировали.
Диспетчер: Какой это выглядит? На что похож это свет?
Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.
Диспетчер: Она не в сторону города (Тегеран) летит, нет?
Пилот EP3768: Возможно ... А, нет, нет, со стороны города взлетела.
Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.
Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.
Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием.
Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием-
Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, как слышно ?!
(Запрос повторяется несколько раз с 2:27 до 4:25, без ответа)
Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (нечетко), курс на посадку.
Диспетчер: "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там наверху не видите?
Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, крупная вспышка от взрыва, не понимаем, что это.
Диспетчер: Мы точно не знаем ...
Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?
Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.
Пилот EP3768: Дай Бог!
Заметим, что украинское авиасудно вылетело из аэропорта Тегерана в 6:20 в среду, 8 января. В то же время садился иранский борт Aseman Airlines - рейс "Шираз - Тегеран", номер 3768. Примерно через три минуты пилот-иранец увидел ракету, которая впоследствии попала в самолет и произошел взрыв.
Подробнее о том, при каких условиях украинский самолет в Иране могли сбить умышленно, читайте в материале "Апострофа": Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ.