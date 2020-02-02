Что это? Ракета? Появился полный текст расшифровки аудио с данными о подрыве самолета МАУ в Иране

В сети появилась расшифровка аудиозаписи с переговорами диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines в момент попадания ракеты в самолет МАУ в среду, 8 января.

Об этом пишет ТСН.

Оказалось, что иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в украинский лайнер.

Из него следует, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Таким образом, журналисты делают вывод, что иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета МАУ.

Диспетчер: Доброе утро, "Украинские Международные Авиалинии" 752 (нечетко), определено, ваша высота вылета – 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: После 6000 футов направление – на Парок.

Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: Доброе утро, 3768.

Диспетчер: "Асеман" 3768 (нечетко), определить 3343 слева, уровень – 110.

Пилот EP3768: Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: Нет, сэр?

Пилот EP3768: Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: По маршруту – вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: Об этом нас не информировали.

Диспетчер: Какой это выглядит? На что похож это свет?

Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: Она не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: Возможно ... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием.

Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием-

Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, как слышно ?!

(Запрос повторяется несколько раз с 2:27 до 4:25, без ответа)

Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (нечетко), курс на посадку.

Диспетчер: "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там наверху не видите?

Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, крупная вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: Мы точно не знаем ...

Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: Дай Бог!

Заметим, что украинское авиасудно вылетело из аэропорта Тегерана в 6:20 в среду, 8 января. В то же время садился иранский борт Aseman Airlines - рейс "Шираз - Тегеран", номер 3768. Примерно через три минуты пилот-иранец увидел ракету, которая впоследствии попала в самолет и произошел взрыв.

Подробнее о том, при каких условиях украинский самолет в Иране могли сбить умышленно, читайте в материале "Апострофа": Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ.