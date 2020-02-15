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Захват ФСБ катера с рыбаками на Азове: появилась реакция Украины

суббота, 15 февраля 2020, 22:40
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В Украине открыли уголовное производство по факту захвата в Азовском море коробля с четырьмя украинскими рыбаками в субботу, 15 февраля.

Об этом на Facebook-странице сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

По ее словам, полиция открыла уголовное производство по статьям 146 (похищение) и 278 (угон плавсредства) по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

"Следствием установлено, что оккупационные "правоохранители" в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские спецслужбы опубликовали видео допроса капитана катера, захваченного на Азове в субботу, 15 февраля.

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