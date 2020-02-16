Это зомбилэнд! Сеть потрясло видео дикой акции на оккупированном Донбассе

Во временно оккупированном Луганске провели абсурдную акцию ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Видео акции опубликовали на Facebook-странице "Баба і кіт".

"Луганск. Позавчера. И теперь представьте, что они вдруг на наших выборах начнут голосовать. Отдельно обращаем внимание на чистые и опрятные улицы", - говорится в подписи к кадрам, опубликованных в воскресенье, 16 февраля.

На видео видно, как молодые люди, одетые в костюмы милитаристического стиля останавливают авто и раздают водителям листовки с георгиевскими лентами.

В сети бурно отреагировали на кадры, назвав происходящее "зомбилэндом" и ужасом.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились грустные фото из оккупированного боевиками Луганска.

Также украинские патриоты устроили "диверсию" на Новый год в Луганске.