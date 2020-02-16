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Вода течет по стенам, падают потолки: построенная за 10 дней больница в Китае начала разрушаться, видео

воскресенье, 16 февраля 2020, 07:18
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Больница для зараженных коронавирусом в Китае, которую построили за 10 дней, начала разрушаться, но речь идет о модульном сооружении, еще не переданном в эксплуатацию.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook "ДТП Украины", публикуя соответствующее видео.

"Повосторгались скоростью китайцев - теперь давайте рассказывать, что все китайское к*ка. Госпиталь в Ухане, построенный за 10 дней, сам немного приболел. Хваленая китайская скорость стройки сначала удивляла, а теперь можно увидеть последствия: коммуникации выходят из строя, вода течет по стенам, потолки отваливаются", - сказано в сообщении.

В то же время китайские СМИ уточнили, причиной ЧП стал сильный дождь со снегом, который внезапно обрушился на регион. Протечка произошла в отделении "Лэйшэньшан", там еще шли работы.

Стоит напомнить, что лечебные учреждения в Китае, построенные в рекордно короткие сроки, начали принимать заболевших коронавирусом 3 и 6 февраля.

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