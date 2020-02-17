Без отца осталось двое детей: стало известно о трагической смерти ветерана АТО

В пятницу, 14 февраля, в Бердянске не стало украинского военнослужащего Дмитрия Шапки, воевавшего на Донбассе.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Сообщество ветеранов АТО - Бердянск".

"Ушел из жизни участник АТО, бердянец Дмитрий Шапка. Сердце защитника Украины перестало биться 14 февраля. Без отца остались двое детей", - говорится в сообщении.

Дмитрий с 2014 года воевал в составе ВСУ на Донбассе. В 2015 году он был тяжело ранен в районе села Спартак Донецкой области.

"Почти пять лет мужчина боролся с последствиями контузии", - уточняют в Facebook-сообществе.

Как сообщал "Апостроф", 2 декабря 2018 года в Луцке умер 24-летний ветеран АТО Максим Бабий.

Также в дорожно-транспортном происшествии 10 декабря 2019 года, погиб ветеран АТО, бывший боец батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен.