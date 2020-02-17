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Даже не притормозил: опубликовано видео страшного ДТП с "копом" под Киевом

понедельник, 17 февраля 2020, 13:41
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В городе Бровары Киевской области следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя одного из местных взводов полиции, его подозревают в совершении смертельной аварии на дороге.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Так, указано, что 16 февраля в районе 19:00 полицейский за рулем своего авто наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. Один из пострадавших погиб.

В ГБР открыли уголовного производство по ч.2 ст.286 УК Украины. По результатам экспертизы установлено, что полицейский в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Обсуждается вопрос об отстранении правоохранителя от занимаемой должности, ему грозит срок лишения свободы до 8 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

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