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Едва не задавил людей: в Харькове "герой парковки" отметился особой наглостью, фото

понедельник, 17 февраля 2020, 00:10
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В Харькове водитель авто отметился особой наглостью - мало того, что он припарковался в неположенном месте, так едва не сбил людей и нахамил в ответ на замечания.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вый Харьков".

"На замечания реагирует нервно, считает, что может стоять, где захочет, если ему надо пополнить счет. А то, что пока парковался, чуть людей не задавил - по***", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что украинцы в последнее время начали активно бороться с "героями парковок" - их "награждают" мусором, царапают авто, кладут кирпичи на капот.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столичном районе Позняки водитель Audi припарковал свой автомобиль во дворе многоэтажек, перекрыв заезд для колясок на детскую площадку.

Между тем, водитель службы такси Bolt, который неосмотрительно припарковался возле подъезда столичной многоэтажки, создав неудобства жильцам, поплатился за свой поступок. Его машину забросали мусором.

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