Машину захватила банда: всплыли неожиданные детали смертельного ДТП в Днепре

Автомобиль Audi, который снес толпу пешеходов в Днепре, в результате чего погиб мужчина, накануне захватила банда.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в области на своей странице в Facebook.

"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто и закричал - "помогите!". Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого машина резко ускорила движение, несмотря на спецсигналы и команды полицейских. В течение 10 минут водитель Audi пытался убежать от стражей порядка, двигался на большой скорости, проезжал на запрещающий сигнал светофоров, игнорировал требования об остановке.

На одном из перекрестков он не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Два человека - мужчина и ребенок - получили тяжелые травмы, еще один человек - отец ребенка - погиб на месте.

"В это время с Audi выскочило три человека. Двое бросились наутек, а другой побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении. Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали двух беглецов и задержали их", - добавили в полиции.

Во время поверхностной проверки у одного из них и в салоне авто обнаружили предметы, похожие на пистолеты. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

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Как выяснилось, мужчина, который бежал от полиции за рулем Audi, находится в розыске по ст. 189 (вымогательство) УК.

Злоумышленникам грозит ответственность по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК, по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК, ст. 146 (Незаконное лишение свободы) УК, ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом водитель авто, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил троих человек.