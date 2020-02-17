RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

03:15
Как добиться перерасчета пенсии и что для этого нужно знать: появилось детальное разъяснение

16 февраля

10:16
Будут "качели": озвучен прогноз по курсу доллара в Украине на следующую неделю
09:00
Как воруют деньги с карточек украинцев: раскрыты главные "схемы"
07:32
Украинцы смогут получать "вторую" пенсию, но: что нужно знать и к чему готовиться

15 февраля

14:00
В Украине анонсировали "рекордные" цены на газ
11:10
Не спешите в обменники: эксперты дали прогноз на курс доллара
03:10
Почему часть украинцев может остаться без пенсий: грустные цифры показали инфографикой

14 февраля

20:24
Гривна пошла в плюс: появился актуальный курс валют
13:44
Аналитики Альфа-Банка улучшили прогноз по росту экономики
08:57
Гривна укрепляется: курс валют от Нацбанка на 14 февраля
04:15
На какие пенсии могут рассчитывать украинцы в 2020 году: инфографика

13 февраля

19:33
В МВФ не назвали дату получения Украиной нового транша: в чем проблема
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Машину захватила банда: всплыли неожиданные детали смертельного ДТП в Днепре

понедельник, 17 февраля 2020, 07:12
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Автомобиль Audi, который снес толпу пешеходов в Днепре, в результате чего погиб мужчина, накануне захватила банда.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в области на своей странице в Facebook.

"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто и закричал - "помогите!". Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого машина резко ускорила движение, несмотря на спецсигналы и команды полицейских. В течение 10 минут водитель Audi пытался убежать от стражей порядка, двигался на большой скорости, проезжал на запрещающий сигнал светофоров, игнорировал требования об остановке.

На одном из перекрестков он не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Два человека - мужчина и ребенок - получили тяжелые травмы, еще один человек - отец ребенка - погиб на месте.

"В это время с Audi выскочило три человека. Двое бросились наутек, а другой побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении. Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали двух беглецов и задержали их", - добавили в полиции.

Во время поверхностной проверки у одного из них и в салоне авто обнаружили предметы, похожие на пистолеты. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как выяснилось, мужчина, который бежал от полиции за рулем Audi, находится в розыске по ст. 189 (вымогательство) УК.

Злоумышленникам грозит ответственность по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК, по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК, ст. 146 (Незаконное лишение свободы) УК, ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом водитель авто, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил троих человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: