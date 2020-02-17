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"Охотятся" на деньги с помощью камер: украинцев предупредили о новом мошенничестве, фото

понедельник, 17 февраля 2020, 10:24
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В Киеве, в Печерском районе мужчина обнаружил видеокамеру на банкомате, после чего обратился в полицию.

Об этом сообщается на канале Киев оперативный в Telegram.

Так, мужчина обнаружил черный подозрительный предмет на банкомате и обратился в полицию, на линию 102. Позже он рассказал, что возле банкомата находились двое лиц, которые вели себя подозрительно. По его словам, те покинули место происшествия, как только услышали, что он звонит в полицию. Заявитель отметил, что не запомнил их черт из-за темноты.

В данный момент установлено, что неизвестные установили на банкомат портативную видеокамеру. На месте работала следственная группа.

Как сообщал "Апостроф", 16 февраля в Николаеве произошло ограбление со взрывом отделения "ПриватБанка". Неизвестные сумели похитить 250 тысяч гривен.

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