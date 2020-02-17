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Под Харьковом дети попали в смертельное ЧП: детали трагедии

понедельник, 17 февраля 2020, 22:27
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В понедельник, 17 февраля, под Харьковом трое детей провалились под лед и двое утонули.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины Харьковской области.

Трагедия произошла в городе Лозовая. Информация на линию спасателей поступила в 19:35. Им сказали, что трое несовершеннолетних 2007 года рождения провалились под воду на озере.

Однако двое детей утонули. Одного ребенка удалось спасти местным жителям. Ребенка с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

К операции были подключены 7 человек личного состава ГСЧС и две единицы техники. Бойцы подразделения достали из пруда тела двух погибших детей.

Как сообщал "Апостроф", 13 февраля под Херсоном мужчина с ребенком провалились под лед на озере.

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