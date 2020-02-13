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Оба ушли под лед: под Херсоном произошло смертельное ЧП с мужчиной и его 5-летним сыном

четверг, 13 февраля 2020, 23:31
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В четверг, 13 февраля, под Херсоном мужчина с ребенком провалились под лед на озере.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины Херсонской области.

ЧП произошло в поселке городского типа Ивановка. Там 32-летний мужчина вместе со своим 5-летним сыном пошли по льду озера и провалились под воду.

Отмечается, что свидетелем инцидента стала местная жительница, которая стала звать на помощь. Ее услышал проезжающий на скутере молодой человек Игорь и поспешил на выручку - он прыгнул в водоем и поддерживал ребенка до прибытия спасателей. Но отец мальчика уже исчез под водой.

Сотрудники ГСЧС по прибытию зафиксировали, что в проруби на расстоянии около 20 метров от берега находились люди. Начальник 2-й ДПРП осторожно подполз и бросил веревку. Ребенка и его спасителя удалось вытащить на берег, а потом людей госпитализировали медики.

Папа ребенка погиб. На поиски утонувшего мужчины будут привлечены водолазы. По информации врачей, здоровью мальчика и мужчины ничего не угрожает.

Как сообщал "Апостроф", 8 февраля в селе Долинском Запорожской области трое детей провалились под лед и утонули.

А ранее, 6 июля 2019 года, в курортном поселке Лазурное, Херсонской области, пятерых детей на надувном матрасе отнесло ветром в открытое штормовое море.

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