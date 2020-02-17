В Киеве отчаянный пес пытался "спасти" хозяина от полиции и скорой, видео

В Киеве мужчине стало плохо во время прогулки с псом, и животное долгое время не пускало к нему правоохранителей, спасателей и медиков.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Также было опубликовано видео с места событий, там заметно, что пес породы овчарка или схожей, охраняет своего хозяина от незнакомцев, которые прибыли к нему на помощь.

"В Киеве человеку на прогулке с собакой стало плохо, от чего он отключился. Приехали медики, полиция, но подойти к мужчине оказалось непросто", - заметили администраторы.

Администраторы сделали предположение по какой именно причине пес бросался на врачей.

"Пес всех отгонял, видимо решил по-своему привести хозяина в чувства", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали о служебной собаке украинских пограничников Фоксе, которая обучена находить наркотики и несет службу на линии разграничения в Луганской области.