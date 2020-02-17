Воспитание или пытки? В России сотрудница детского сада издевалась над малышами

В российском городе Новодвинск бывшая воспитательница детского сада жестоко обращалась с детьми.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информационное агентство Regnum.

В ненадлежащем исполнении обязанностей обвиняют работницу детсада "Радуга" в Архангельской области. Отмечают, что 32-летняя воспитательница Елена Пономарева неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровые комнаты, где оставляла одних.

По данным прокуратуры, женщина в одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку, а в другом - при помощи медицинского шприца залила мальчику воду в слуховой канал уха.

В ведомстве подчеркивают, что руководство детского сада не сообщило своевременно о вышеперечисленных действиях в правоохранительные органы. Уголовное дело будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео, как в частном детском саду Вышгорода Киевской области няня била и издевалась над воспитанниками.