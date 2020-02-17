RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

00:10
Водителя автобуса в Киеве поймали за позорным занятием, фото

17 февраля

23:56
Прятался пять лет: экс-боевик пришел в полицию с повинной
23:28
Воспитание или пытки? В России сотрудница детского сада издевалась над малышами
22:27
Под Харьковом дети попали в смертельное ЧП: детали трагедии
21:48
SpaceX сделала еще один шаг к созданию глобального интернета: опубликовано видео
21:45
Человек, который принимал заказы на громкие убийства в Украине, дал неожиданное интервью: полное видео
21:30
Детки развлекаются: банда подростков в Киеве жестоко избила мужчину, видео с места
20:30
Нардеп Холодов рассказал, как обеспечить жильем переселенцев и ветеранов
20:28
Кому стоит опасаться коронавируса: ВОЗ раскрыла новые важные данные
20:11
Ученые заметили в центре Галактики странные перемещения: что это может быть
19:59
Имеете право не работать: в сеть попал скандальный документ о новых зарплатах для медиков
19:18
8 фактов о фильме "Операция Ы", о которых не знали даже большие поклонники Гайдая Lime
Все новости

Воспитание или пытки? В России сотрудница детского сада издевалась над малышами

понедельник, 17 февраля 2020, 23:28
переглянути новину українською

В российском городе Новодвинск бывшая воспитательница детского сада жестоко обращалась с детьми.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информационное агентство Regnum.

В ненадлежащем исполнении обязанностей обвиняют работницу детсада "Радуга" в Архангельской области. Отмечают, что 32-летняя воспитательница Елена Пономарева неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровые комнаты, где оставляла одних.

По данным прокуратуры, женщина в одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку, а в другом - при помощи медицинского шприца залила мальчику воду в слуховой канал уха.

В ведомстве подчеркивают, что руководство детского сада не сообщило своевременно о вышеперечисленных действиях в правоохранительные органы. Уголовное дело будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео, как в частном детском саду Вышгорода Киевской области няня била и издевалась над воспитанниками.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: