"Ад" на Донбассе продолжается: боевики ДНР похвастались мощным ударом по ВСУ и показали видео

Утреннее обострение ситуации на востоке Украины 18 февраля показали в ярком видео. На нем запечатлены кадры момент удара по позициям украинских военных.

На опубликованном боевиками видео видно, что противник использует запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Как известно, уже с утра вторника президент Украины Владимир Зеленский начал собирать срочное собрание руководителей силовых ведомств.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, бой начался около 05:00 утра и длится до сих пор, применяют все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы 120 мм.

Ранее в сеть попало видео тяжелых боев, которые начались на линии разграничения на Донбассе: столкновения оценивают как самые жесткие с 2018 года.