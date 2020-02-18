Боевики атаковали по трем направлениям: в Генштабе сделали срочное заявление по Донбассу

18 февраля боевики на востоке Украины штурмовыми группами по трем направлениям атаковали наблюдательные посты ВСУ. С таким заявлением во время заседания СНБО выступил глава Генерального штаба Украины Руслан Хомчак.

По его словам, украинские военные смогли дать достойный отпор боевикам.

"Все позиции под контролем. С 10 часов противник запросил режим тишины. Один погиб боец ВСУ, трое раненых, двое контуженых. Работает СЦКК. Должны забрать нашего погибшего.

Четверо боевиков погибли, шесть ранены", - сказал он.

Напомним, что мирное население было шокировано внезапной атакой боевиков на Донбассе, у жителей домов близлежащих сел даже обострились проблемы со здоровьем, в частности, зафиксированы несколько инсультов и панических атак.